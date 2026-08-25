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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan 24 ilde 660 arsa satışı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde 660 muhtelif arsayı satışa çıkaracağını açıkladı.

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Eklenme 25.08.2026 - 12:58
Güncellenme 25.08.2026 - 12:59

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 şehirde 660 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Açık arttırmayla satılacak arsalar 24 ay vade veya peşin olarak alınabilecek. Peşin alanlarda yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak.

Başta İstanbul, Ankara İzmir, Çanakkale, Edirne gibi iller olmak üzere satışa sunulacak arsalar için müzayedeler 2-3-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

Bu kapsamda satışa sunulacak arsaların olduğu bazı iller ve satılacak arsa sayısı şu şekilde:

Adana: 1

Ankara: 122

Antalya: 72

Aydın: 25

Balıkesir: 126

Batman: 17

Çanakkale: 10

Diyarbakır: 1

Edirne: 1

Elazığ: 2

Erzincan: 26

Eskişehir: 19

İstanbul: 38

İzmir: 62

Kayseri: 5

Kırklareli: 5

Kocaeli: 3

Mardin: 1

Mersin: 17

Muğla: 14

Samsun: 88

Şırnak: 1

Van: 2

Yalova: 2 

TEMİNAT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Arsalar için talep edilen teminat ücretleri de açıklanırken, en düşük teminat ücreti 20 bin lira, en yüksek ücreti ise 20 milyon lira oldu.

MÜZAYEDELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 660 arsa için müzayede tarihi 2-3-4 Eylül 2026 olarak belirlendi.

2 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’da arsalar için müzayede gerçekleştirilecek.

3 Eylül Perşembe günü saat 10.30’da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van’da müzayede düzenlenecek.

4 Eylül Cuma günü saat 10.30’da ise Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri’de arsalar için müzayede gerçekleştirilecek.

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