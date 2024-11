Türkiye’ye damga vuran sanatçılardan birisi olan Kayahan’ın kızı Beste Açar, yaptığı açıklamalar ile gündemde büyük dikkat çekti. Esra Ezmeci’ye katılan Beste Açar, dünyanın 5. Boyutta olduğunu söyledi ve ardından kehanetlerini sıraladı. Ünlü ismin daha önce yaptığı uzaylılar tarafından kaçırıldığı açıklamaları ise yeniden gündeme geldi.

Esra Ezmeci’nin Programında Beste Açar’dan Şok Açıklamalar

Beste Açar’ın programdaki sözleri uzaylılar iddiasıyla birlikte başladı. Esra Ezmeci’nin uzaylılarla ilgili sorduğu soruya yanıt veren İpek Açar, “Sen bir gökdelenin altmışıncı katındasın bir şey soruluyor söylüyorsun ama o seni dinleyenler trafiğe o kadar yakın ki en alt katlarda ve senin söylediğini duymuyor ve sadece şöyle söyleyebilir diye tahmin ediyor. O zaman da senin söylediğin anlaşılmıyor.” dedi.

Evrende insanların yaşayan tek canlılar olmadığını yenileyen Açar, yaşanabilecek her şeyin mümkün olduğunu da söyledi. Açıklamalarında her şeyi açık bir şekilde anlatamadığını ve her şeyin yeri ve zamanı olduğunu söyleyen Beste Açar, bu alanda çok fazla şey yaşadığını, gördüğünü ve kendisini de sürekli geliştirdiğini ifade etti.

“Dünyada İnsanlardan Başka Kişiler Var”

Dünyada yaşayan varlıklarla ilgili açıklamalarda da bulunan Beste Açar, ‘İçimizdeler evet. Ama bu bizim ülkemizdeler. Türkiye’de yoklar orada varlar gibi bir şey yok. Her yerde varlar. O varlıklar farklı titreşimlerde sadece tezahür ediyorlar. Onun dışında bir fark yok. “dedi.

Bu açıklamaların ardından kehanetlerini sıralayan Beste Açar’a göre yaşanacak olaylar şöyle;