Türkiye’nin bir döneme damga vuran mankenlerinden olan Deniz Akkaya için başlatılan soruşturmadan gözaltı kararı çıktı. Hakaret ve tehdit suçlarını işlediği gerekçeleriyle başlatılan soruşturmalarda Deniz Akkaya için savcılık gözaltı kararı verdi.

Deniz Akkaya Neden Gözaltına Alınacak?

Deniz Akkaya vesayet davasında davaya bakan hakime yönelik söylediği sözler nedeniyle soruşturmaya alındı. Sosyal medya hesabından hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Akkaya için gözaltı kararı çıktı.

Deniz Akkaya Gözaltına Alındı mı?

Deniz Akkaya gözaltına henüz alınamadı. Yapılan son dakika açıklamasında emniyet güçlerinin Akkaya’yı arama ve yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.