Müzik dünyasındaki başarılı kariyerini geçtiğimiz günlerde oyunculuk ile sürdüren Hadise Türkiye’de çok popüler bir dizide rol almıştı. Dizideki cesur sahneleri ile oldukça konuşulan Hadise geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı. Programda hayatı ve yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Hadise, ideal erkek tanımlamasıyla yine gündemde geniş yer buldu.

İşte Hadise’nin İdeal Erkeği

Esas Oğlan dizisinde iddialı bir şekilde ekranlara gelen Hadise’nin klibi dahi TikTok gibi sosyal mecralarda yasaklanmıştı. Müstehcen bulunan bu sahneler nedeniyle getirilen yasak kararına ünlü isim tepki göstermişti. Programda özellikle aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Hadise, erkeklerde yakışıklılığın kendisi için çok önemli bir kriter olmadığını, sadık kalabilecek, yanındayken başka kadınlara rahatsızlık verecek şekilde bakmayacak ve komik olacak erkeğin kendisi için ideal bir erkek olduğunu söyledi.

Samimi açıklamaları ile dikkat çeken Hadise bu konu ile ilgili şöyle dedi: “Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp ‘Ne kadar güzel bir kadın’ diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı. Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor”