İki Defa Kanseri Yenen Şimal’den Üzücü Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Daha önce iki kez kanseri yenerek büyük bir mücadele örneği sergileyen ünlü şarkıcı Şimal, geçirdiği ani sağlık problemi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre ciddi bir nöbet geçiren sanatçı doktorlar tarafından gözlem altına alındı.

Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisiyle tedavi sürecine girmiş ve başarılı bir iyileşme sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Geçtiğimiz yıl ise beyin tümörü nedeniyle sekiz saat süren bir ameliyat geçiren sanatçı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada tümörün vücudundan tamamen temizlendiğini duyurarak sevenlerine umut vermişti.

Ancak son gelişmeler, hayranlarını bir kez daha endişeye sevk etti. Geçirdiği ani nöbet sonrası hastaneye kaldırılan Şimal’in, bir süre yoğun bakımda tutulduğu ve daha sonra özel bir odaya alındığı öğrenildi. Nöbetin nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Sanatçının sağlık durumunun doktor gözetiminde yakından takip edildiği bildirildi.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu an durumu stabil ancak nöbetin nedeni araştırılıyor.” ifadelerini kullandı.