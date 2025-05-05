Kadir Ezildi’nin nikahından ilk görüntüler paylaşıldı. Peki, Kadir Ezildi kiminle evlendi? Eşinin adı ne?

Katıldığı programların dikkat çeken isimlerinden birisi olan ve temizliğe olan düşkünlüğü ile popülerlik kazanan Kadir Ezildi, program sunmaya başlamıştı. Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim gibi programların sunucusu olarak kariyerine hızlı bir giriş yapan ünlü isim, evlendi. Çiftin görüntüleri sosyal medyada yer alırken Kadir Ezildi kimle evlendi sorusu da gündeme geldi. Peki, Kadir Ezildi’nin evlendiği kişi kim? Mesleği ne? İşte merak edilenler…

Kadir Ezildi Kimle Evlendi?

Kadir Ezildi geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Gamze Türkmen ile evlendi. Nişan sonrasında evlilik hazırlıkları yapan çift, geçtiğimiz gün düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Nişanda çok yüksek ücretler ödeyen Kadir Ezildi’nin nikah için ne kadar masraf yaptığı da merak edildi. Ancak bu konuda herhangi bir detay paylaşılmadı ve bilgi gündeme gelmedi. Nişan döneminde ise ünlü sunucu 500 bin TL’ye yakın masraf yaptığını söylemişti.

Fiyatı ve nişanından her kareyi paylaşması nedeniyle eleştirilen Kadir Ezildi, bu duruma o dönemde tepki göstermişti. Ezildi “Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez” diyerek sert bir çıkış yaparken nikahtan da bol bol kare paylaştı.

Gamze Türkmen’in Gelinliği Çok Beğenildi

Nikah görüntülerinde en çok dikkat çeken detaylardan birisi Gamze Türkmen’in gelinliği oldu. Sade ve bir o kadar zarif bulunan gelinlik için hayranları marka ve tasarımcı konusunda çifti soru yağmuruna tuttu. Ancak çift mutlu anlarını paylaşmakla yetinirken nikahlarına dair tüm soruları yanıtsız bıraktı.

Kadir Ezildi’nin Eşi Gamze Türkmen Kim?

Gamze Türkmen, 1 Mart 1993’te Erzurum’da doğdu. Güzel Sanatlar eğitimi alan Türkmen’in abisi tanınan ve sevilen isimlerden birisidir. Ses sanatçısı Fırat Türkmen’in kardeşi olan Gamze Türkmen sosyal medyada çok aktif değil.