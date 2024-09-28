Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kızılcık Şerbeti’nde yeni bölümler konuşulmaya devam ediyor. Yeni bölümle ilgili çarpıcı bir detay yeni bölüm fragmanında ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti’nde Doğa hamile mi sorusu da sosyal medyada geniş yer buldu. Peki, gerçek ne?

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Fragmanı İlgi Çekti

Son bölüm sonrasında eleştirilerin arttığı Kızılcık Şerbeti’nde yeni bölümlerde heyecanın dozunun arttırılması bekleniyor.Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanına göre Meri, bakıcıdan şüphelenmesi üzerine duruma müdahale ediyor. Apo ve Alev, bebekle birlikte Pembe’ye gidiyor. Apo bebeğine babasının bakmasını istiyor. Meri ve Apo arasında yaşanacaklar ise şimdiden merak ediliyor. Doğa ise yeniden bebek heyecanı yaşamaya başlıyor ve hamilelik testi yaptırdığını söylüyor.

Bu sözlerin ve anların ardından ise Kızılcık Şerbeti’nde Doğa yeniden hamile mi sorusu gündeme geldi. Peki, gerçek ne? Bu fragmanda açıklanmadı. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde soru yanıtını bulacak.