Müge Anlı, Altın Kelebek Ödülleri’nde yaptığı teşekkür konuşmasında, geçmiş yıllarda bu organizasyona katılmama kararını gerekçelendiren açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında, “Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmadan çekildiğimi duyurmuştum. Bunun pek çok nedeni vardı, ancak bunlardan biri de, aralarında Çağla Şıkel’in de bulunduğu dostlarımın, ‘Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor’ şeklindeki açıklamalarıydı,” ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Anlı’nın Çağla Şıkel’e gönderme yaptığı iddiaları tartışma konusu oldu. Ancak Anlı, günler sonra yaptığı açıklamada bu yorumları reddetti.

“Çağla Şıkel En Zeki Kadınlardan Biri”

Müge Anlı yaptığı açıklamasında “Bazı insanlar söylediklerimi anlamıyor. Çağla Şıkel, hayatımda en sevdiğim insanlardan biridir ve tanıdığım en zeki kadınlardan biridir, işini de güzelce yapıyor. Çağla akıllıca bir açıklama yapıyor, niye ona veriyorsunuz demiyor. Bu nasıl zekâ? Yazık ama yani bu memleket için yazık!” dedi. Sözlerinin çarpıtılmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Müge Anlı “Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda. Ben ne hissedersem, ne düşünürsem zaten hiç dolandırmadan direkt söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez.” diyerek açıklamalarını noktaladı.