Türkiye’de bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl’ın tüm bölümleri YouTube üzerinden yayınlanıyordu. Diziyi sevenlerin tekrar tekrar başlayarak izlediği ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Muhteşem Yüzyıl YouTube kanalı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle Muhteşem Yüzyıl’ın bölümlerini izlemek için YouTube’a girerek arama yapan kullanıcılar büyük bir şok yaşadı. Zira Muhteşem Yüzyıl bölümleri YouTube’da bulunamadı. İzleme geçmişinde de izlenen tüm önceki bölümler yer almazken gerçek sonradan ortaya çıktı. Peki, Muhteşem Yüzyıl YouTube kanalına ne oldu?

Muhteşem Yüzyıl YouTube Kanalı Kapatıldı

Muhteşem Yüzyıl’ın tüm sezon ve bölümleri YouTube’da @muhtesemyuzyil kanalı üzerinden paylaşılıyordu. Kanal pasif duruma geçerek kapatılırken sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar da “Bu sayfa kullanılamıyor. Özür dileriz. Başka bir şey aramayı deneyin.” hata mesajıyla karşı karşıya geldi. 12 saatten beri erişimin sağlanamadığı kanal için durumun kalıcı mı yoksa bir hata sonucu mu oluştuğu merak ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl YouTube Kanalı Açıklaması Yapılmadı

Konuyla ilgili yapımcı ya da yetkili kişilerin açıklama yapması bekleniyor. Ancak şu ana kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmış değil. Sosyal medyada büyük gündem olan olaya karşı hiçbir açıklama yapılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar yaptıkları yorumlar ile olayın arka planında neler olduğunu öğrenmek istediklerini dile getirdi.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan tarihi dizi, çekim alanları, kurgusu ve oyunculuklarıyla büyük ilgi görmüş ve trend yaratmıştı. Kanalın kapatılması sonrasında ise Muhteşem Yüzyıl bölümlerinin bir başka ülkeye mi satıldığı ya da el mi değiştirdiği merak edildi.

Konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar ise şöyle;