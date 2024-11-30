2023 yılında hayatlarını birleştiren Melek Mosso ile Serkan Sağdıç arasında yaşanan sorunlar, evliliğin sona ermesine neden oldu. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları silmeleriyle ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden olan çift, resmi açıklama yaparak ayrılacaklarını duyurdu.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç Evliliği 1 Yıl Sürdü

2023 yılında evlenen çiftin evliliği 1 yıl sürdü. 2024 yılı itibariyle evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek olan çift, fotoğraflarını silerek bu konuda konuşulanların da doğru olduğunu ortaya çıkardı. Çift fotoğrafları silmenin yanı sıra birbirini takip etmeyi de bıraktı.