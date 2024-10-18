Yeni hafta itibariyle vizyon yenilendi. Vizyona 11 yeni film girerken yerli ve yabancı filmler seçenekler arasında. Peki, bu hafta vizyonda neler var?

İşte Vizyona Giren Filmler

Gelin Takımı

Komedi türündeki film izlenebilecek yerli filmler arasında. Ayça, Selin, Berrin ve Deniz adındaki 4 arkadaşın bekarlığa veda partisi düzenlemek istemesiyle başlayan maceraları anlatan film, eğlenceli anlar sunuyor.

Kayıp Kamyon

Haftanın bir diğer komedi filmi ise Kayıp Kamyon. Emekli zabıta amiri Vasıf’a miras kalan kamyonu ile başlayan hikaye mafyalara kadar uzanıyor.

Gülümse 2

Gülümse serisinin ikinci filmi Gülümse 2 korku türünde bir film. Pop yıldız Skye Riley’in dünya turu öncesinde yaşanan kötü olaylar, Riley’i sıkıştırır. Skye bu durumu aşmak için geçmişine yönelik bir mücadeleye girer.

Le Comte de Monte-Cristo

Macera ve tarihi film izlemek isteyenlerin tercihi olacak Le Comte de Monte-Cristo, Edmond Dantes’i konu ediniyor. İşlemediği bir suçun ardından tutuklanan ve 14 yıl hapishanede kalan Dantes, kaçar. Kendini Monte Cristo Kontu olarak tanıtan Dantes için işler her geçen gün daha da değişir.

Son Ana Kadar

Dram ve komedi türündeki filmde yıldızı parlak bir şef ile boşanan bir kadının aşka ilk adımları anlatılıyor. Bu filmde uzun süreli bir aşkın ilk anından sonuna kadarki anlar ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor.

Hiçbir Şey Yerinde Değil

Dram türündeki film, 5 arkadaşın apartmanda toplanmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor. Sosyalist devrim hayal eden bu 5 arkadaş için işler hiç yolunda gitmeyecektir.

The Apprentice

Dram türündeki bir diğer yapım The Apprentice, Donald Trump’ın hikayesini anlatıyor. 1970’li yıllarda emlak işine başlayan Trump’ın hayatına bir bakış olan filmde Avukat Roy Cohn’un yardımı da özellikle vurgulanıyor.

Ateşten Doğan

Korku türündeki film yerli yapımlar arasında. Annesinin kaybolmasıyla birlikte gizemler içerisinde kalan Kerem, zor bir döneme girer. Babasından ve arkadaşlarından destek göremeyen Kerem için işler her geçen gün daha da zorlaşır.

Cesur Panda Görevimiz Afrika

Macera türündeki animasyon filmi Cesur Panda Görevimiz Afrika çocukların favori yapımlarından birisi olabilir. Kaçırılan arkadaşlarını bulmak isteyen bir grup hayvanın başından geçen olaylar film ile beyazperdeye taşınıyor.

Cesur Çocuk: Elveda Canavar

Haftanın diğer animasyon film ise Cesur Çocuk: Elveda Canavar. Adalardan oluşan Kunlun bölgesinde kötü güçler tehditte bulunur. Bai Ze ise adayı korumak için gözünü karartır.

Ormanın Süper Kahramanı

Bu hafta vizyonda animasyon macerası yaşanıyor. Ormanın Süper Kahramanı filminde orman kaplanının avlanmak istenmesi sonrasında süper kahramanlara takıntılı bir çocuk hemen işe koyulur.