Önder Özen 16 Futbolcu İçin Ayrılık Raporu Hazırladı

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar başladı. Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in, siyah-beyazlı takımın mevcut kadrosuna ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Hazırlanan değerlendirme doğrultusunda Özen’in, yönetime 16 futbolcu için ayrılık önerisinde bulunduğu belirtildi. Raporda; Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva ve Cengiz Ünder’in gelecek sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi.

Kulüp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre söz konusu değerlendirme; performans analizi, maaş bütçesi, yaş planlaması ve teknik kadronun ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı. Yönetimin, oyuncularla ilgili süreci teknik heyetin görüşü doğrultusunda şekillendireceği bildirildi.

Önder Özen’in bazı futbolcuların takımın ana iskeletinde korunması gerektiği yönünde görüş sunduğu kaydedildi. Raporda kalması önerilen isimler arasında Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny ve Oh’un yer aldığı belirtildi.

Bazı oyuncularla ilgili nihai kararın ise yeni teknik direktörün göreve başlamasının ardından verileceği ifade edildi. El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Asllani ve Elan Ricardo hakkında son değerlendirmeyi yeni teknik ekibin yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, transfer ve kadro planlamasına ilişkin çalışmalarını önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.