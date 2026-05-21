Kredi Kartı Borcunu Yapılandırmak İsteyenler İçin Detaylar Belli Oldu!

Türkiye’de milyonlarca vatandaş kredi kartı borcu nedeniyle zorlanırken, toplam borç miktarının da milyarlarca liraya ulaştığı belirtiliyor. Bu kapsamda, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenleme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Düzenlemeye göre kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak faiz oranı %3,11 olarak belirlendi. Buna ek olarak %15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu ve %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklendiğinde, toplam aylık faiz oranı yaklaşık %4,04’e kadar çıkabiliyor. Bu durumda toplam geri ödeme tutarı, borcun yaklaşık %167’sine ulaşabiliyor.

REKOR FAİZ YÜKÜ

Örneğin 100 bin liralık kredi kartı borcu olan bir kişi, 60 ay vadeli yapılandırma yaptığında toplamda yaklaşık 167 bin lira ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

Öte yandan yapılandırma sürecinin kredi sicili üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor. Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandıran kişilerin kredi notlarının olumsuz etkilenebileceği, bunun da ilerleyen dönemde yeni kredi kullanımını zorlaştırabileceği ifade ediliyor.