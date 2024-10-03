DİEN Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan anket çalışması sonuçları paylaşıldı. 24 Eylül ile 29 Eylül tarihlerinde yapıldığı açıklanan seçim anketinde, 30 büyükşehirde 12 bin 688 kişi ile görüşme yapıldı. Geniş katılımlı anket çalışmalarının büyükşehir gibi önemli bölgelerde yapılması anketin daha fazla günden olmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Soruldu

Anket kapsamında 12 bin 688 kişiye “Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz?” sorusu soruldu. Anket sonuçlarında önceki anket sonuçlarına göre daha farklı sonuçların alınması dikkat çekti. Anket sonuçlarında oranlar şöyle;

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,8

Mansur Yavaş: Yüzde 48,5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15,7

Özgür Özel: Yüzde 14,2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 12,7

Devlet Bahçeli: Yüzde 7,2

Ümit Özdağ: Yüzde 5,7

Fatih Erbakan: Yüzde 5,3

Ali Babacan: Yüzde 3,8

Ahmet Davutoğlu: 2,1

Kararsızım: Yüzde 26,4

Diğerleri: Yüzde 8,6

Fikrim Yok: Yüzde 7,1

Anket kapsamında sorulan bir diğer soru ise cumhurbaşkanı adaylarının hangi özellikleri taşıması istediği soruldu. Katılımcılar her kesimi kucaklayan, demokrat ve Atatürkçü bir liderde birleşti.