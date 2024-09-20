Erken seçim iddiaları konuşulurken yapılan seçim anketleri dikkatlerden kaçmıyor. Son anket paylaşımı Yöneylem Araştırma tarafından yapıldı. Yayınlanan anket sonuçlarına göre CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 3 oranındaki fark, yüzde 4.5 puana çıktı. Yerel seçimlerin ardından CHP’nin oy oranlarını arttırması, AK Parti’yi geçmesi ve iki parti arasındaki farkın her geçen gün yükselmesi siyasette en büyük gündemlerden birisini oluşturdu.

İşte Son Seçim Anketi

Son seçim anketine göre CHP ile AK Parti arasındaki farkın açılmasında CHP’nin oy kazanması, AK Parti’nin ise oy kaybetmesi öne çıkarıldı. 13 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen siyaset araştırmasında 2 bin 500 kişi ile görüşme yapıldığı ve anket güven aralığının yüzde 95 olduğu ifade edildi. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları;

CHP: Yüzde 27,9

AK Parti: Yüzde 24,3

DEM Parti: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Yüzde 12,2 oy oranına sahip olan karsızların dağıtılması sonrasındaki sonuçlar ise şöyle;