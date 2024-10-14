Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine açıklaması sonrasında gözler kabineye çevrildi. Kabineden bazı isimlerin değişeceğini net bir şekilde ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrasında kulislerde de hareketlilik başladı. AK Parti’den olan pek çok kişinin telefon beklediği öne sürülürken iddialar arasında Berat Albayrak da yer aldı.

Berat Albayrak Geri mi Dönüyor?

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirileceği kulis haberi olarak paylaşıldı. Görevden ayrılması sonrasında pasifte kalması çok beklenmeyen ve yeni görevin verileceği söylenen Berat Albayrak iddiaları şu ana kadar hükümet ve hükümete yakın kanallar tarafından yalanlanmadı.

“Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” diyerek hem kabinede hem de genel başkan yardımcılıklarında değişiklik olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için en yakın isimlerden birisi de Berat Albayrak. Konu ile ilgili gündeme gelen iddialarda İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıklar da gündeme getirildi.

Hangi Bakanlar Değişecek?

Türkiye’de kabine değişikliği sonrasında hangi bakanlıkların değişeceği merak ediliyor. Öğretmen atamaları, mülakat gibi düzenlemeler nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemlerde yayınlanan listeler nedeniyle İbrahim Yumaklı ön plana çıkmış durumda.