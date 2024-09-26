Yöneylem tarafından yapılan son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar alındı. Seçim anketine göre CHP ve AK Parti’nin son durumu yeniden güncellenirken vatandaşların erken seçim konusunda da değişen tutumu dikkat çekti.

Yöneylem’den Dikkat Çeken Çalışma

Yöneylem Araştırma Şirketi tarafından “Türkiye Siyaset Araştırması Eylül 2024” adıyla paylaşılan son seçim anketi, 13 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında yapıldı. 2100 kişiyle yapılan ankette güven aralığı ise yüzde 95 oldu.

CHP İlk Parti Konumunu Sürdürüyor

Milletvekili seçimlerine yönelik ilk soruda katılımcıların yüzde 27,9’u CHP, yüzde 24,3’ü AK Parti’ye oy vereceğini söyledi. Diğer seçim anketlerine göre iki parti arasındaki fark daha düşük kalırken kararsız dağıtımları sonrasında fark yüzde 4.5’e çıktı. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranları şöyle oldu;

CHP – Yüzde 34,7

AKP – Yüzde 30,2

MHP – Yüzde 9,4

İYİ Parti – Yüzde 4

DEM Parti – Yüzde 9,6

YRP- Yüzde 3,7

Zafer Partisi – Yüzde 3,9

TİP – Yüzde 1,2

CHP ve AK Parti Kafa Kafaya!

Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlarda AK Parti yüzde 23,5 oy alırken CHP yüzde 23’te kaldı. Verilen oylarda yüzde 40,1 oranındaki kısım ise hiçbir partinin Türkiye’deki partilerin çözemeyeceğini söyledi.

Erken seçime yönelik ise Türkiye’de artan bir oran dikkat çekti. Erken seçim konusunda düşünceleri sorulan katılımcılar, yüzde 54,1’i “Evet erken seçim yapılmalı” yanıtını verdi. Erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 37,7 olurken kararsız kalan oran yüzde 8,2 oldu.

Anket sonuçlarına göre öne çıkanlar şöyle;