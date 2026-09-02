Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor

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Ferencváros ve Amedspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolları ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışı başladı.

TRABZONSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım başına getireceği teknik adam olarak ilk olarak Arda Turan’ı düşündüğü fakat Shakhtar Donetsk’in başında görev alan Turan’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle Karadeniz ekibine gelmesinin zor olduğu ifade edildi.

LİSTEDE ŞENOL GÜNEŞ YER ALIYOR

Bordo-mavili takımın bir diğer adayı olarak Trabzonspor’un efsane isimlerinden Şenol Güneş’i düşündüğü aktarıldı. Özellikle yönetimin yeni bir maceraya atılmak istemediği ve bu nedenle takımı ve camiayı çok iyi tanıyan Güneş’i yeni teknik adam olarak getirmek istediği öğrenildi.

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BURAK YILMAZ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bunun yanı sıra bir dönem Trabzonspor’da da forma giymiş ve her fırsatta Trabzonspor’un kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Burak Yılmaz da teknik adam olarak listedeki yerini aldı.

FATİH TERİM DETAYI

Ayrıca, Galatasaray’ın efsane ismi ve son yıllarda herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim de bordo-mavili ekibin teknik direktörü olarak düşündüğü isimler arasında yer aldığı bildirildi.

ANTONİO CONTE’NİN MALİYETİ ZORA SOKABİLİR

Yabancı teknik adam listesi de. Karadeniz ekibi yabancı teknik adamlar üzerinde dururken bu kapsamda İtalyan Antonio Conte listede ilk sırada yer alıyor. Fakat Conte’nin yüksek maliyetinin takımı zora sokabileceği ifade ediliyor.

YABANCI TEKNİK ADAMLAR LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yabancı teknik adam konusunda bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Vitor Pereira, Karadeniz ekibi için listedeki diğer adaylar arasında yer alırken, şu an herhangi bir takımı çalıştırmayan Sergio Conceiçao, Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis de bulunuyor.

TRABZONSPOR’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Trabzonspor’da yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.