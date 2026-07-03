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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ilk tur sonuçları açıklandı! İşte 2. tura geçen pehlivanlar

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1. tur sonuçları belli olurken 2. tur heyecanı başladı. Recep Kara’nın elendiği güreşlerde 2. turda hangi isimler var?

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Eklenme 03.07.2026 - 21:43
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665. Edirne’de tarihi Sarayiçi Er Meydanı, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Toplam 3 gün sürecek olan spor organizasyonunun ilk gününde, baş boyu kategorisindeki 1. tur müsabakaları tamamlandı. Lig sıralamasına göre 4 ve 5. torbada yer alan pehlivanların kura çekimiyle başlayan güreşlerde, rakiplerini alt etmeyi başaran 8 başpehlivan adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Recep Kara güreşi bıraktı

Günün en çok konuşulan ve sürprizle sonuçlanan müsabakası, geçmiş yıllarda (2004, 2007, 2008 ve 2016) tam 4 kez Kırkpınar şampiyonluğu yaşayan Ordulu Recep Kara ile Hasan Güzeller arasında gerçekleşti. Bu turnuvada 5. şampiyonluğunu kazanarak altın kemerin daimi sahibi olmayı hedefleyen tecrübeli sporcu, genç rakibi karşısında son derece temkinli bir strateji izledi.

Normal süresi oldukça hareketsiz geçen ve kule hakemliği tarafından her iki güreşçiye de ihtar verilen müsabakada galip çıkmayınca puanlama bölümüne geçildi. Puanlama etabında daha aktif bir oyun sergileyerek kritik puanı alan Hasan Güzeller, efsane başpehlivan Recep Kara’yı elemeyi başardı.

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İşte İlk tur müsabakaları ve üst tura yükselen pehlivanlar

İşte 03 Temmuz 2026 Cuma günü er meydanında gerçekleşen tüm eşleşmeler ve tur atlayan isimlerin listesi:

Müsabaka Eşleşmesi Tur Atlayan Başpehlivan
Ertuğrul Dağdeviren – Onur Susuz Onur Susuz
Recep Kara – Hasan Güzeller Hasan Güzeller
Hamza Özkaradeniz – Tolga Turan Tolga Turan
Hamza Köseoğlu – Ünal Karaman Ünal Karaman
Fatih Atlı – Süleyman Başar Fatih Atlı
İsmail Balaban – Serhat Elvan İsmail Balaban
Mustafa Batu – Ali Yanatma Mustafa Batu
Serhat Balcı – Tanju Gemici Tanju Gemici

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. tur heyecanında, organizasyona doğrudan dahil olacak diğer seribaşı isimlerle birlikte toplam 32 başpehlivan altın kemer yolunda Er Meydanı’na çıkacak.

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