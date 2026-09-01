Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Vali Sonel’den dikkat çeken açıklama

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Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Sonel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada kendisinden, eşinden ve oğlundan hiç şüphe duymadığını ifade etti.

TUNCAY SONEL NELER SÖYLEDİ?

Sonel’in konuya yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

“Şahsım ve ailem ile ilgili 5 aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımızca hukuki işlemler başlatılmıştır.

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“SORUŞTURMANIN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI EN BÜYÜK ARZUMUZDUR”

Gülistan Doku soruşturmasının aydınlığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması en büyük arzumuzdur. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izniyle adalet er ya da geç tecelli edecektir.

“DOSTLARIMIZ BİZDEN ŞÜPHE DUYMASIN”

Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık, çok üzüldük, kurgulara, iftiralara maruz kaldık.

“İLK DEFA KAYIP HABERİ GELDİĞİNDE ÖĞRENDİM”

Gülistan kızımızın ismini ilk defa kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine ve devletimizin şefkatini göstermeyi iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek olmaya çalıştık.

Ucu nereye dokunursa dokunsun, inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa zamanda Allah’ın izniyle bir araya geliriz.

Selam ve hürmetlerimle

31 Ağustos 2026.”

Öte yandan, paylaşımın ardından Avukat Kadir Cem Temtek yaptığı açıklamada, bu metnin Sonel’in talimatıyla kaleme alındığını, cevap hakkının kullanım doğrultusunda bilgisi ve rızası dahilinde vekâletnamenin vekili olarak paylaşıldığını belirtti.