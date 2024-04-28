Alanya’da Tekneciler Arasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Alanya Balıkçılar Barınağı’nda, tur teknesi sahipleri M.D. ile M.A.Y. arasında, tekne bağlama yeri konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, oğlu H.D. ve kardeşi A.D. ile M.A.Y ve oğlu C.Y. ile çalışanları birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine yumruk attığı, bazı vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.