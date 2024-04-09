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Suç Örgütü Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da bir gece kulübünün kurşunlanması ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

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Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesinde geçen ay meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
İnceleme sonucunda farklı tarihlerdeki iki kurşunlama ve iş yeri önünde midye satışı yapan İbrahim K’nin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faillerinin H.A. ve F.S. olduğunu belirledi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Antalya’da Özel Harekat timlerinin de katıldığı eşzamanlı operasyon düzenledi.
Bir tabancanın ele geçirildiği operasyonda, kurşunlama olayını gerçekleştiren H.A. ve F.S. ile olayın azmettiricisi oldukları öne sürülen O.P. ve M.P. kardeşler ile toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve birçok suçtan kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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