Kocaeli’de Bağış Kumbarasını Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart’ta İzmit’teki bir iş yerinden 4 bin 500 lira para ile SMA hastası çocuk için bağış toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen B.G. ile yaşı küçük yabancı uyruklu H.S. Gölcük’te gözaltına alındı.
Şüphelilerden B.G’nin 5, H.S’nin de 181 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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