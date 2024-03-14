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Kocaeli’de Bağış Kumbarasını Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de bir iş yerinden nakit para ve bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart’ta İzmit’teki bir iş yerinden 4 bin 500 lira para ile SMA hastası çocuk için bağış toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen B.G. ile yaşı küçük yabancı uyruklu H.S. Gölcük’te gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.G’nin 5, H.S’nin de 181 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Bağış Kumbarası
Hırsız

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