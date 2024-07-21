Kayseri’de çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi’nde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, zanlının da bulunduğu aracı Hulusi Akar Bulvarı’nda seyir halindeyken durdurdu. Gözaltına alınan şüpheli E.Y’nin (25) sorgusunda, “oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, parada sahtecilik” suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirlendi.

Çalıntı araç da ekiplerce sahibine teslim edildi.