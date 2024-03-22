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Kocaeli’de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşını öldüren şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

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Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart’ta Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak’ta Gülhan E’nin (25) araçtan silahla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma yürüttü.

Yaklaşık 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini ve yerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonla zanlı M.T’yi yakaladı. Olayda kullanılan araç da ilçede bulundu.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşını öldüren şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Öte yandan olayda 4 el ateş edildiği, Gülhan E’nin M.T’nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Olay

Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak’ta 16 Mart’ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. (25), bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı öğrenilmişti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Darıca
Kadın Cinayeti

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