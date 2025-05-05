İstanbul’da Kadın Cinayeti: Nur Sürer Olay Anına Tanıklık Etti

İstanbul’un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan Bahar Aksu (34), eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kaçırılmak istenen Aksu’nun direnmesi üzerine saldırganın tabancayla ateş açtığı belirtildi. Bahar Aksu’nun ölüm anına ünlü oyuncu Nur Sürer tanıklık etti.

Olay, Şişli Kazım Orbay Caddesi’nde saat 06.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmekte olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilmek istendi. Genç kadının direnmesi ve çevreye bağırarak yardım istemesi üzerine Elibol, yanında taşıdığı silahla Aksu’ya art arda ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bahar Aksu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksu’nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırgan Rüstem Elibol ile birlikte hareket ettiği üç şüpheli, Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Zanlılardan biri, polise verdiği ilk ifadesinde, “İstanbul’a gezmek amacıyla gelmiştik. Rüstem bizi yanına çağırdı ve bir işi olduğunu söyledi. Kadını görünce araçtan indi, araca bindirmeye çalıştı ama kadın karşı koyunca ateş etti. Ardından olay yerinden uzaklaştık.” dedi.

Cinayete tanıklık eden isimler arasında ünlü oyuncu Nur Sürer de yer aldı. Sürer’in olayla ilgili emniyete bilgi verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltına alınan dört şüphelinin, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.