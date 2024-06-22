Tarih öncesi dinozor, masal kahramanı maketleri ve Türk-İslam eserinin minyatürleriyle dikkati çeken 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 10 yılda yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyi misafir etti.

Meram Belediyesi tarafından 19 Mart 2014’te hizmete açılan 80 Binde Devr-i Alem Parkı bire bir ölçekli sesli ve hareketli dinozorları, Türk-İslam dünyasına ait 225 eserin minyatürü ve masal kahramanları ile üç ana tema üzerine kuruldu.

İsmini 80 bin metrekare alana kurulu olmasından alan, her yaştan ziyaretçinin uzun süre vakit geçirebileceği park, Antalya çevre yoluna yakınlığı nedeniyle tüm yurttan konukları da ağırlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, parkın birçok özelliğiyle eşine az rastlanan özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Parkın imkanlarıyla özellikle yaz dönemlerinde ailelerin vakit geçirmek, eğlenmek ve öğrenmek için tercih ettiği mekanların başında geldiğini ifade eden Kavuş, şunları söyledi:

“Meram ilçesinin Dutlu bölgesi, turizm bölgesi olması nedeniyle insanların çok uzun vakitler geçirebilecekleri bir alan. Etrafta parkımıza destek olabilecek farklı etkinliklerimiz de var. Her yıl ortalama 250 bin yerli ve yabancı misafiri ağırlayan parkımız 10. yılını tamamladı. Yazı, kışı ve sonbaharının özellikleriyle her mevsim ayrı güzel bir alan. Zaten Meram ilçesinin dört mevsimi ayrı güzeldir. Gölü, yeşil alanları, yeme içme mekanları, masal kahramanları olan bu parkı, içeri giren insanlar 3-4 saatte ancak hakkıyla, doya doya gezebilir. Özellikle yaz tatiline girdiğimiz şu dönemlerde Antalya çevre yolunun da turizm yolu olması nedeniyle hem şehre giren hem de şehirden çıkan turistlerin tam da odak noktasında bulunuyor. Her yaş grubunun keyifli vakit geçirebileceği, 5 yaşındaki çocuğa da 80 yaşındaki amcaya teyzeye de hitap eden bir park.”

“Türk-İslam Coğrafyasının Eserlerini Görmek için Dünya Turu Yapmalarına Gerek Yok”

Parkta 225 Türk-İslam eserinin minyatürünün bulunduğunu vurgulayan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın farklı ülkelerinde zamanında Türklüğün veya İslam’ın dokunduğu eserlerin örneklerini görebileceksiniz. Türk-İslam coğrafyasının eserlerini görmek için dünya turu yapmalarına gerek yok. Parkımıza geldiklerinde adı üstünde tüm alemi devretmiş olacaklar. Dinozorlarımızın olduğu bölümde ise bazıları hareketli ve sesli şekilde yapılmış. Bu kısım küçük, büyük herkesin ilgisini çekiyor. Masal kahramanları bölümü de sadece çocukların ilgisini çekecek gibi düşünülse de bizim gibi yaşı büyük insanların da geçmişte seyrettikleri çizgi filmlerin kahramanlarının olduğu yetişkinlerin de ilgi gösterdiği bir alan. Tüm bileşenleriyle parkımız insanların hem eğlenecek hem de bilgilenecekleri bir yer.”

Parkın, halkın tüm kesimlerine hitap eden bir mekan olduğunu vurgulayan Kavuş, “Biz buraya herkesin gelmesini ve görmesini istiyoruz. Son derece makul ücretlerle hizmet veriyor. Burada amaç zaten ticari olamaz. Belediye olarak desteklediğimiz bir yer. Amacımız Konya içinden ve dışından gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtmak. Geldikleri zaman görecekler çok cüzi herkesimin rahatlıkla fiyatını karşılayabileceği bilet fiyatları yok denecek kadar az.” dedi.