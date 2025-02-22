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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi
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Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi

- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde düşme hattında bulunan Bursa temsilcisi, Galatasaray Daikin maçından galibiyetle ayrılıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor - Başantrenör Burhan Canbolat: "Bir galibiyet alabilmemiz bizi çok daha rahatlatacak ve Sultanlar Ligi'ne tutunacağız. Her şey şimdi bizim elimizde"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi

SERGEN SEZGİN – Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker, bu hafta sahasında Galatasaray Daikin ile yapacağı maçla birlikte iyi sonuçlar alıp düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

Ligin köklü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker, yıllardır hem Sultanlar Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında boy gösteriyor.

Bu sezona istediği başlangıcı yapamayan Bursa temsilcisi, devre arasına kadar sadece bir galibiyet alabildi. Yapılan başantrenör değişikliği ve takviyelerle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, kritik galibiyetler alarak ligde kalma umutlarını tazeledi.

Çıktığı maçlarda 4 galibiyet ve 17 mağlubiyet sonucunda 15 puan toplayan Bursa ekibi, ligde sondan ikinci sırada yer alıyor.

Bursa temsilcisi, yarın konuk edeceği Galatasaray Daikin'i salondan mağlup göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.

– Başantrenör Canbolat: “Geliş sebebim takımı ligde tutmak”

Nilüfer Belediyespor Eker Başantrenörü Burhan Canbolat, AA muhabirine, takımın hem Bursa hem de Türkiye voleybolu için önemli yerinin olduğunu söyledi.

Voleybolu seven bir şehirde takımın lige tutunması gerektiğinin altını çizen Canbolat, “Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk yarının sonunda takımın başına geldim ve geliş sebebim takımı ligde tutmaktı. Geldikten sonra kritik maçlar kaybetsek de sonuçta 3 karşılaşmayı da kazandık.” ifadelerini kullandı.

Canbolat, yapılan takviyelerle iyi bir takım haline geldiklerine değinerek, bu hafta konuk edecekleri rakipleri Galatasaray Daikin'i mağlup etmek istediklerini dile getirdi.

Doğruları yapıp galip gelebileceklerine inandıklarını anlatan Canbolat, şöyle konuştu:

“Şansımızın olduğunu biliyoruz. Bunun için Galatasaray maçına da kazanabilmek için çıkacağız. Çünkü geriye 5 maçımız kaldı. Sezon sonunda Sarıyer ile oynayacağız. Onlarla evimizde oynayacağız. Büyük ihtimalle alabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Galatasaray ve arkasından VakıfBank maçı var. Bir galibiyet alabilmemiz bizi çok daha rahatlatacak ve Sultanlar Ligi'nde tutunacağız. Her şey şimdi bizim elimizde. Sarıyer maçına kadar bir galibiyet çıkarıp, işi garantilemek istiyoruz. Bizim gibi ligde kalmaya çalışan Aras Kargo ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop var. Hemen hemen galibiyet sayılarımız ve puanlarımız eşit. Geri kalan 5 maçta kim daha iyi iş yaparsa o ligde kalacak. Bizim de hedefimiz bu maçlardan en az 2 galibiyet almak.”

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