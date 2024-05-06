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Sivas’ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentte başlayan yağmur, daha yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışına dönüştü.

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Sivas’ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Koyulhisar’da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası’nda kar yağışı etkisini gösterdi.
İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.
Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi’nde de kar yağışı etkili oluyor.
Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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