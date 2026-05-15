Beşiktaş Sezonu Beraberlikle Kapattı

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi ilk yarıda Ali Sowe’un golleriyle avantaj yakalarken, siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru eşitledi.
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Rizespor, 18. dakikada Mebude’nin pasında savunma arkasına sarkan Ali Sowe’un golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Karadeniz temsilcisi, 31. dakikada yine Ali Sowe’un kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.
Beşiktaş ikinci yarıda oyuna ortak oldu. Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Jota Silva’nın kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. Konuk ekipte beraberlik golü ise 62. dakikada Vaclav Cerny’den geldi. Olaitan’ın hazırladığı pozisyonda fileleri havalandıran Cerny, takımına 1 puanı kazandırdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de üstünlük golünü bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanla bitirdi.
İlk 11’ler
Çaykur Rizespor
Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe
Beşiktaş
Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa