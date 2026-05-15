Yapım Şirketi Açıkladı: Eşref Rüya Final Yapıyor

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisi için final kararı alındı. Daha önce sezon finali yapacağı açıklanan dizi, yapım şirketinin yeni duyurusuna göre 3 bölüm sonra ekran macerasını tamamlayacak.

Eklenme 15.05.2026 - 22:23
Güncellenme 15.05.2026 - 22:23
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi için yeni bir karar alındı. Daha önce sezon finali yapacağı duyurulan yapımın, yayın hayatını tamamen sonlandıracağı açıklandı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, iki sezondur çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Son dönemde reyting performansında düşüş yaşayan yapım için üçüncü sezon hazırlıkları gündeme gelmişti. Ancak yapım şirketinden gelen son açıklama sonrası dizinin final yapacağı netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Eşref Rüya, 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Böylece daha önce planlanan sezon finali kararı iptal edilmiş oldu.

Yapım şirketi tarafından paylaşılan açıklamada, izleyicilere teşekkür edilirken dizinin hikâyesine planlanan noktada son verileceği belirtildi. Açıklamada, bazı yapımların uzun süre yayında kalmasından çok iz bırakan hikâyeleriyle hatırlandığı ifade edildi.

Kanal D’nin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Eşref Rüya’nın final kararı, dizinin takipçileri arasında kısa sürede gündem oldu.

Eşref Rüya Neden Final Yapıyor?

Sektör kaynaklarına göre dizinin son dönemdeki reyting performansı ve rekabet koşulları alınan kararda etkili oldu. Özellikle aynı yayın kuşağındaki yeni projelerin başlamasının ardından izlenme oranlarında değişim yaşandığı belirtildi.

Eşref Rüya Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Yapım ekibinin paylaştığı bilgiye göre Eşref Rüya, yayınlanacak son 3 bölümün ardından final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.

