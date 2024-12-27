Fransız astrolog ve kâhin Nostradamus’un ölümsüz eseri Les Prophéties, ölümünden yüzyıllar sonra bile merakla incelenmeye devam ediyor. 2025 yılına adım atmaya günler kala, Nostradamus’un öngörüleri sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Kehanetlerinde, dünya çapında sarsıcı olayların yaşanacağına dair uyarılarda bulunan ünlü kâhin, tarih boyunca pek çok kez haklı çıkmakla anıldı. İşte Nostradamus’un 2025 için dile getirdiği öngörüler:

İngiltere’de Savaş ve Veba Salgını

Nostradamus, İngiltere’nin büyük bir savaş ve veba salgınıyla karşı karşıya kalacağını yazmış. Kehanete göre, geçmişten gelen ölümcül bir salgın yeniden ortaya çıkacak. Şöyle diyor:

“Avrupa topraklarından gelenler, İngiltere’nin tahtını arkasında kurduğunu gördüklerinde. Yanlarında ise acımasız savaşlar olacak. Göklerin altında ondan daha ölümcül bir düşman yok.”

Ünlü astrolog, “büyük güçlerin çarpışacağı” bir döneme girileceğini belirtiyor. Bu, mevcut jeopolitik gerilimlere ve nükleer savaş tehdidine bir gönderme olarak yorumlanıyor. Nostradamus, Batı’nın etkisinin azalacağı ve yeni dünya güçlerinin yükseleceği bir dönem öngörüyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı Sona Eriyor

Kâhin, uzun süredir devam eden savaşların orduları yıpratacağını ve ekonomik kaynakların tükenmesine yol açacağını ifade etmiş “Uzun savaşlar yüzünden ordu bitkin düştü, askerlere para bulamayacaklar; altın veya gümüş yerine deri, Galya pirinci ve Ay’ın hilal işaretini basacaklar.” Özellikle bu yorum Türkiye için de önemli. Zira bu ifadeler, Fransa ve Türkiye’nin savaşa dair çözüm süreçlerinde etkili roller üstlenebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Dünyanın Sonu: Asteroit Tehdidi

Nostradamus, büyük bir asteroit çarpmasının dünya için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor: “Kozmostan bir ateş topu yükselecek, kaderin habercisi diye yalvarıyor dünya. Bilim ve kader kozmik bir dansta, Dünya’nın kaderi, ikinci bir şans.”

Brezilya’da yanardağ patlamaları ve büyük seller de yine kehanetler arasında.