Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeni raporlarda Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki yaş farkı ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlı nüfusu her geçen gün artarken düşük doğum oranları dikkat çekiyordu. Yapılan son değerlendirmelere göre 2023 yıl sonu itibariyle Türkiye yüzde 10,2 ile daha düşük yaşlı nüfus oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum Türkiye’nin en az düşük yaşı nüfus oranına sahip olmasını sağladı. Türkiye bu verileri ile tüm AB ülkelerini geçmeyi başardı.

AB Ülkeleri Nüfusu 448 Milyon!

TÜİK verilerine göre AB üyesi ülkelerin toplam nüfusu 448,9 milyonu aştı. Yaşlı olarak kabul edilen nüfus ise 65 yaş ve üzerini kapsıyor. AB’de yaşlı nüfus 96,4 milyon olarak açıklandı. AB ülkeleri arasında en çok yaşlı nüfus Almanya’da bulunuyor. Almanya’da 18,9 milyon yaşlı nüfus bulunurken 14,4 milyonla İtalya ve 14,2 milyonla Fransa Almanya’yı takip eden ülkeler oldu. Bu üç ülke, AB’nin yaşlı nüfus oranının yükselmesini sağlayan ana ülkeler oldu.

Türkiye’deki yaşlı nüfus ise 8,7 milyon olarak açıklandı. AB ülkelerinde yaşayan her 5 kişiden 1’i yaşlı. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı ise yüzde 10,2 olarak açıklandı. Türkiye bu oranı ile tüm AB ülkelerini geçmeyi başardı.