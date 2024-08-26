Türkiye’de son dönemlere damga vuran SUV modelleri için 2024 Ocak – Temmuz ayı satış istatistikleri paylaşıldı. 7 aylık süreçte Türkiye’de 526 bin 351 araç daha satılarak yollara çıktı. Satılan bu araçlar üzerinden yapılan değerlendirmede ise en çok satılan SUV modelleri listelendi. Çinli üretici Chery Tiggo 8 Pro’nun uygun fiyatı ve popülerlik kazanması, modelin ve markanın listenin en sütünde yer almasını sağladı.

İşte En Çok Satan SUV Modelleri

İşte Türkiye’de 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok satılan SUV modellerinin listesi: