Türkiye’de son dönemlere damga vuran SUV modelleri için 2024 Ocak – Temmuz ayı satış istatistikleri paylaşıldı. 7 aylık süreçte Türkiye’de 526 bin 351 araç daha satılarak yollara çıktı. Satılan bu araçlar üzerinden yapılan değerlendirmede ise en çok satılan SUV modelleri listelendi. Çinli üretici Chery Tiggo 8 Pro’nun uygun fiyatı ve popülerlik kazanması, modelin ve markanın listenin en sütünde yer almasını sağladı.
İşte En Çok Satan SUV Modelleri
İşte Türkiye’de 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok satılan SUV modellerinin listesi:
- Chery Tiggo 8 Pro: 16,040 adet satıldı.
- Fiat Egea Cross: 14,829 adet satıldı.
- Chery Tiggo 7 Pro: 14,416 adet satıldı.
- Dacia Duster: 13,067 adet satıldı.
- TOGG T10X: 12,718 adet satıldı.
- Chery Omoda 5: 10,683 adet satıldı.
- Peugeot 3008: 10,265 adet satıldı.
- Peugeot 2008: 9,054 adet satıldı.
- Hyundai Bayon: 8,811 adet satıldı.
- MG HS: 8,040 adet satıldı.
- Nissan Qashqai: 7,987 adet satıldı.
- Volkswagen Taigo: 6,940 adet satıldı.
- Volkswagen Tiguan: 6,590 adet satıldı.
- Dacia Sandero Stepway: 6,538 adet satıldı.
- Peugeot 408: 6,506 adet satıldı.
- Opel Crossland: 5,971 adet satıldı.
- Hyundai Tucson: 5,640 adet satıldı.
- Skoda Kamiq: 5,621 adet satıldı.
- Opel Mokka: 5,598 adet satıldı.
- Ford Puma: 5,570 adet satıldı.