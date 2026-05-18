Anasayfa/Spor/Aziz Yıldırım’dan İki Golcü Müjdesi!

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi seçim heyecanı yaşanırken, başkan adaylarının en güçlü isimlerinden Aziz Yıldırım, başkan olmaları halinde iki santrfor transfer edeceklerini duyurdu.

Eklenme 18.05.2026 - 13:43
Mevcut Başkan Sadettin Saran, peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından yaptığı toplantıda 6-7 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul yapılacağını ve bu genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Fenerbahçe’de başkanlık yarışı başlarken, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi adaylıklarını duyurdu. Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından sarı-lacivertli camiada heyecanlı günler yaşanırken, deneyimli isim başkan olması halinde rekor seviyede bir transfer bütçesi oluşturacaklarını ve iki santrfor transfer edeceklerini ifade etti.

“BAŞARISIZLIĞI DURDUKMAK İÇİN GÖREVE HAZIRIM”

Başkanlığın en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Yıldırım, yaptığı açıklamada takımda birçok eksik bulunduğunu ve göreve gelmeleri halinde kadroyu önemli ölçüde güçlendireceklerini söyledi.

Kulüpteki başarısız gidişata son vermek amacıyla başkan adayı olduğuna dikkat çeken Aziz Yıldırım, “Kendi dönemimi de dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için görevi devralmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasında birlik mesajları da verirken, “Bir olursak ve beraber mücadele edersek bu yapıyı sel gibi yıkar geçeriz. Kimsenin adamı değiliz, sadece Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi.

