Real Madrid’de Jose Mourinho Rüzgarı: Efsane Teknik Direktör Geri Döndü!

Dünyaca ünlü İtalyan futbol gazetecisi Fabrizio Romano, Jose Mourinho’nun Benfica’dan ayrılarak Real Madrid’in başına geçtiğini ve tarafların 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 18.05.2026 - 12:58
Güncellenme 18.05.2026 - 12:59
İtalyan futbol gazetecisi Fabrizio Romano, Real Madrid ve Jose Mourinho taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Romano’ya göre Jose Mourinho, Benfica’dan ayrılarak Real Madrid’in başına geçecek. Bu kapsamda Portekizli teknik adamın İspanyol deviyle iki yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de geçirdiği kötü sezonun ardından Benfica’ya transfer olan ve burada da aradığını bulamayan Portekizli teknik adam, kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığı Real Madrid’e geri dönüyor. Fabrizio Romano, Mourinho’nun İspanyol devine geri döndüğünü ve iki yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

REAL MADRİD’İ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığını ve resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını belirten İtalyan gazeteci, Fenerbahçe’de kötü bir sezon geçirdikten sonra Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun, kendi ülkesindeki macerasının da beklentileri karşılamadığını ifade etti. Bu nedenle deneyimli teknik adamın yeniden Real Madrid’in başına geçeceği aktarıldı.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid ile büyük başarılara imza atan Mourinho, bu süreçte La Liga şampiyonluğu yaşayarak dünya futbol basınında geniş yer bulmuştu.

HEDEF: YENİDEN İSTİKRARIN SAĞLANMASI

Öte yandan, Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizler, futbolcular arasındaki gerginlikler ve taraftar tepkileri gündemden düşmezken, Eflatun-Beyazlıların yeniden istikrarı sağlamak amacıyla Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı öğrenildi.

Mourinho’nun yeniden Real Madrid’in başına geçecek olması dünya futbolunda büyük yankı uyandırırken, İspanyol devinin yapacağı yeni transferlerle birlikte sezona güçlü bir giriş yapması bekleniyor.

