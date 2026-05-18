Survivor 2026 Ne Zaman Bitiyor? Acun Ilıcalı Final Gününü Duyurdu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının final tarihi yaklaşmaya başladı. Yarışmayı takip eden birçok kişi Survivor 2026 ne zaman bitiyor soruna cevap arıyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunun 19 Haziran 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri süren yarışmada sezon boyunca yaşanan eleme mücadeleleri ve parkur oyunları izleyicilerin gündeminde yer aldı. Son haftalarda yarışmacıların yaşadığı sakatlıklar da programın öne çıkan başlıkları arasında bulundu.

Final tarihinin açıklanmasının ardından yarışmanın takipçileri, şampiyonun belli olacağı geceye ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Survivor 2026’da kalan yarışmacılar, büyük finale ulaşabilmek için bireysel performans mücadelesini sürdürüyor.

Survivor 2026 Finali Ne Zaman?

Survivor 2026’nın final bölümü 19 Haziran 2026 tarihinde ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan tarihle birlikte yarışmanın sezon takvimi de netlik kazandı.

Survivor 2026 Kırmızı Takım Kadrosu

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

Survivor 2026 Mavi Takım Kadrosu

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

Survivor 2026’ya Veda Eden Yarışmacılar

Sezon boyunca elenen isimler şu şekilde sıralandı: