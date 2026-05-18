Survivor 2026 Ne Zaman Bitiyor? Acun Ilıcalı Final Gününü Duyurdu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının final tarihi yaklaşmaya başladı. Yarışmayı takip eden birçok kişi Survivor 2026 ne zaman bitiyor soruna cevap arıyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunun 19 Haziran 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.
Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri süren yarışmada sezon boyunca yaşanan eleme mücadeleleri ve parkur oyunları izleyicilerin gündeminde yer aldı. Son haftalarda yarışmacıların yaşadığı sakatlıklar da programın öne çıkan başlıkları arasında bulundu.
Final tarihinin açıklanmasının ardından yarışmanın takipçileri, şampiyonun belli olacağı geceye ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Survivor 2026’da kalan yarışmacılar, büyük finale ulaşabilmek için bireysel performans mücadelesini sürdürüyor.
Survivor 2026 Finali Ne Zaman?
Survivor 2026’nın final bölümü 19 Haziran 2026 tarihinde ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan tarihle birlikte yarışmanın sezon takvimi de netlik kazandı.
Survivor 2026 Kırmızı Takım Kadrosu
- Deniz Çatalbaş
- Can Berkay Ertemiz
- Mert Nobre
- Lina Hourieh
- Barış Murat Yağcı
- Sude Demir
Survivor 2026 Mavi Takım Kadrosu
- Nefise Karatay
- Ramazan Sarı
- Sercan Yıldırım
- Nagihan Karadere
- Beyza Gemici
- Murat Arkın
Survivor 2026’ya Veda Eden Yarışmacılar
Sezon boyunca elenen isimler şu şekilde sıralandı:
- Dilan Çıtak
- Keremcem Dürük
- Selen Görgüzel
- Erkan Bilben
- Tuğçe Melis Demir
- Doğuş
- Meryem Boz
- Eren Semerci
- Büşra Yalçın
- Onur Alp Çam
- Nisanur Güler
- Serhan Onat
- Gözde Bozkurt
- Engincan Tura
- Seren Ay Çetin
- Osman Can Ural
- Seda Albayrak
- Bayhan