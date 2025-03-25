Bayram tatili 2025: Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek olan Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken, bayram boyunca şehir içinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlar da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar.

Bayramda Otobüsler Bedava Mı?

Ramazan Bayramı tatilinin üç gün olması beklenirken, tatili süresinin uzatılacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmediği için 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri resmi tatil sayılacak.

2 Nisan Çarşamba günü milyonlarca kişi yeniden işbaşı yapacak. Tatili süresinin yanı sıra bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak ediliyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da yurt çapındaki pek çok belediyenin bayram öncesinde karar alması ve bayram boyunca toplu taşımayı ücretsiz olarak vatandaşlara sunması bekleniyor. Bu kapsamda, bu hafta içerisinde toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin kararlar alındıkça belediyeler açıklamalarda bulunacaklar.