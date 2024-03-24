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Cezaevindeki Kursa Katılan Erkek Hükümlüler Kilim Dokumayı Öğreniyor

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan kilim dokuma kursuna 9 erkek hükümlü katılıyor.

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Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor, diğer yandan meslek sahibi oluyor.

Kurumda açılan kurslar ile eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan öğretmen Ahmet Özler, AA muhabirine, çeşitli alanlarda kurs açtıklarını, kilim dokuma, Kur’an-ı Kerim okuma ve badminton kurslarının devam ettiğini söyledi.

Halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticiler tarafından 3 ay süreyle verilen kurslar ile hükümlülerin rehabilite edildiğini belirten Özler, şunları söyledi:

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Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan kilim dokuma kursuna 9 erkek hükümlü katılıyor.

“El sanatlarına yatkın olanları seçiyoruz. Dilekçelerinin ardından kursa alıyoruz. Kurs bitiminde sertifikalarını alıyorlar. Bu, pandemiden sonra üçüncü kilim dokuma kursumuz. Geçen yılın ekim ayında kurslarımızı yeniden açtık. 9 erkek hükümlünün katıldığı bu kursumuz 14 Şubat’ta açıldı. Şu anda 9 hükümlü, kilim dokuma kursuna devam ediyor. 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olanlar sertifika alacak.”

Usta öğretici İmran Duygu ise unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğu için bu kursu açmayı özellikle tercih ettiklerini söyledi.

Kursun hükümlülere de ilginç geldiğini belirten Duygu, “Önce tezgaha ipleri sarıyoruz, sonra desenleri oluşturuyoruz. Küçük tezgahta minyatür kilimler de dokuyoruz. Bunları önce büyük tezgahta dokuyoruz, sonra kesip küçük tezgaha yerleştiriyoruz. İsim dokuyoruz, üzerlerine desen veriyoruz. Yaptığımız kilimlerden sergi de açıyoruz.” diye konuştu.

Öğrenmesi zaman alsa da kilim dokumanın eğlenceli olduğunu ifade eden Duygu, kursiyerlerin kursa severek katıldıklarını gözlemlediğini söyledi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kayseri

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