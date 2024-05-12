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Yeni Sezon İçin Düğün Salonları Büyük Ölçüde Doldu

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, kente yönelik yaz sezonu hazırlıklarını değerlendirdi. Sönmez, yapılan ön rezervasyonlarla birlikte İstanbul'daki düğün salonlarının %80'inin dolu olduğunu belirtti.

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonlarla kentteki düğün salonlarının yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle belirli bir dönem kapalı olan düğün salonlarının yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, geçen yıl yaz döneminde pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını anlattı.

Yaz dönemindeki düğün sezonundan umutlu olduklarını dile getiren Sönmez, “İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonu bulunuyor. Bu sene de yaz döneminin yaklaşmasıyla sektör hareketlendi, ön rezervasyonlar yapıldı. 2023’teki hedeflerimizi yüzde 80 yakalamıştık. Bu sene de yapılan rezervasyonlarla yaz döneminde İstanbul’daki düğün salonlarının yüzde 80’i doldu. Kentte bu sene 230 bin civarında düğün yapılması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, kente yönelik yaz sezonu hazırlıklarını değerlendirdi. Sönmez, yapılan ön rezervasyonlarla birlikte İstanbul'daki düğün salonlarının %80'inin dolu olduğunu belirtti.

Maliyetlerin artması bizleri de zorlamaktadır

Sönmez, sektörün maliyetlerinin kontrol altına alınarak düşmesini temenni ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bugün gelen arkadaşlarımız 6-7 ay sonrasına düğün rezervasyonu yapıyor ve biz de buna göre fiyatlandırma yapıyoruz. Ama girdi maliyetlerinin artması bazen sektörel anlamda bizleri de zorlamaktadır. Arkadaşlarımız, ön rezervasyonlarda o günkü fiyat kuru, girdi maliyetleri üzerinden sözleşmelerini yapıyorlar. Sözleşmeler yapıldıktan sonra bozulma ihtimali olmadığı için salonu tutanlar, gelecek olan zamlardan da etkilenmemiş oluyorlar. Kim ne kadar erken düğün salonu tutarsa o kadar kardadır. Sektör olarak ön rezervasyondan memnunuz.”

Sönmez, düğün salonu işletmeciliğinin eğlence değil hizmet sektörüne girdiğini, bu nedenle bu sektörden alınan KDV oranlarının düşürülmesinin hem işletmecileri hem de evlenecek çiftlere katkı sağlayacağını vurguladı.

Salonlarda sis makineleri ve mumlarla görsel şölen devam ediyor

Adem Sönmez, Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İSTDO olarak düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu kararın hem çiftler hem mekan sahipleri tarafından çok olumlu karşılandığını vurgulayan Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerin yerine sis makineleri ve tealight mumlar kullanılarak görsel şöleni devam ettiklerini kaydetti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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