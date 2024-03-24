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Özel İdare Ekiplerinin Baharda Karla Mücadele Mesaisi Devam Ediyor

Kars'ta Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Kars’ta, “kar kaplanları” olarak adlandırılan İl Özel İdare ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, zorlu kış mesailerini ilkbaharda da sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolları açık tutmak için çalışan “kar kaplanları”, özellikle tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor.

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Kars'ta Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Digor ilçesinde çalışan ekipler, ilkbaharda da vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.

Digor Özel İdaresi şantiye şefi Kayhan Hagi, gazetecilere, ilkbaharda bölgede yoğun kar yağışının olduğunu ifade ederek, “7/24 Digor’a bağlı köy yollarının açılması için karla mücadele ediyoruz. Şimdi Türkmeşen grup köy yolu, Yaylacık, Yemençayır, Şirinköy yollarının açılması için çalışıyoruz. Kar yağışı etkisini sürdürüyor, ilçede 4 ekiple gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Grup köy yollarındaki bazı bölgelerde yaklaşık 2 metre kar var.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kars

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