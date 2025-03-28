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Özel sektörde bayram tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılmasının ardından özel sektörde tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Özel sektörde bayram tatili 9 gün oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de bayram tatili kapsamına alındığını ve Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olacağını açıkladı. 

Belirtilen tarihlerde kamu personellerinin idari izinli sayılacağının duyurulmasının ardından özel sektörde çalışanlar da bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Bu çerçevede, özel sektörde bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. 

Bayram Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte netlik kazanırken, 30 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı da 1 Nisan tarihinde sona erecek. 

Bu çerçevede, kamu dairelerinin 9 günlük tatil yapacağı açıklanırken, özel sektör çalışanları için ise bayram tatili 30-31 Mart ve 1 Nisan olacak. 2 Nisan tarihinde özel sektör çalışanlarının yeniden işbaşı yapması bekleniyor. 

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