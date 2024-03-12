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Takside Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da bir takside uyuşturucu ile yakalanan iki kişi adliyeye götürülerek tutuklandı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi, kent girişinde girdiği bir restoranda durdurdu.

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Tekirdağ'da bir takside uyuşturucu ile yakalanan iki kişi adliyeye götürülerek tutuklandı.

Taksinin motor bölümüne gizlenmiş 208 gram esrar ve şüphelilerin üst aramasında 35 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü M.A.T. ve takside bulunan O.İ gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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