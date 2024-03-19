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Tekirdağ’da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 230 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, ilçede belirlenen bir evde arama yaptı.

Aramada 230 bin makaron ve 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 230 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ

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