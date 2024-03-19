Tekirdağ’da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, ilçede belirlenen bir evde arama yaptı.
Aramada 230 bin makaron ve 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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