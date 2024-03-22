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Uyuşturucu Operasyonunda 40 Şüpheli Yakalandı

Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tunceli
Uyuşturucu

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