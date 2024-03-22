Uyuşturucu Operasyonunda 40 Şüpheli Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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