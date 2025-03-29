HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Yaz tatili 2025: Okullar ne zaman başlayacak?

Yaz tatili 2025: Okullar ne zaman başlayacak?

Okullarda ikinci ara tatilin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler yaz tatili tarihine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyorlar. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Yaz tatili 2025: Okullar ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil dün itibariyle başladı ve 7 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu çerçevede, 7 Nisan tarihinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak. 

İkinci ara tatilin başlaması ve Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması sonrasında pek çok kişi tatil planlaması yaparken, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. 

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Ramazan Bayramı tatilinin süresinin dokuz güne uzatılmasının ardından tatil planlamaları hız kazanırken, yaz tatili ile ilgili detaylar merak ediliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin de eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. 

İlgili Haberler

Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?
Genel
28 Mart 2025, 11:29

Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!
Genel
28 Mart 2025, 09:27

OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?
Genel
28 Mart 2025, 07:26

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?
Genel
26 Mart 2025, 15:27

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Genel
26 Mart 2025, 15:00

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!
Genel
26 Mart 2025, 09:56

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!

Tekirdağ’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi Tekirdağ’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi Kırklareli Belediye Başkanı Bulut vatandaşlarla bir araya geldi haberi Kırklareli Belediye Başkanı Bulut vatandaşlarla bir araya geldi haberi