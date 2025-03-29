Yaz tatili 2025: Okullar ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil dün itibariyle başladı ve 7 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu çerçevede, 7 Nisan tarihinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak.

İkinci ara tatilin başlaması ve Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması sonrasında pek çok kişi tatil planlaması yaparken, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Ramazan Bayramı tatilinin süresinin dokuz güne uzatılmasının ardından tatil planlamaları hız kazanırken, yaz tatili ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin de eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.