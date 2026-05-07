Gram Altın Yükseliyor! 7 Mayıs Güncel Altın Fiyatları

7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın 6 bin 843 TL seviyesine yükselirken çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum belli oldu.

Eklenme 07.05.2026 - 07:35
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürdü. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve ABD ile İran arasında olası diplomatik temaslara ilişkin beklentiler, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında artış kaydedildi.

7 Mayıs 2026 itibarıyla güncel altın satış fiyatları belli oldu. Gram altın 6 bin 843 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 240 liradan satıldı.

7 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

  • Alış: 6.842,91 TL
  • Satış: 6.843,81 TL

Çeyrek Altın

  • Alış: 11.135 TL
  • Satış: 11.240 TL

Yarım Altın

  • Alış: 22.263 TL
  • Satış: 22.446 TL

Tam Altın

  • Alış: 44.383 TL
  • Satış: 44.720 TL

22 Ayar Bilezik

  • Alış: 6.206,90 TL
  • Satış: 6.488,09 TL
