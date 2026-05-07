Gram Altın Yükseliyor! 7 Mayıs Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürdü. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve ABD ile İran arasında olası diplomatik temaslara ilişkin beklentiler, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında artış kaydedildi.

7 Mayıs 2026 itibarıyla güncel altın satış fiyatları belli oldu. Gram altın 6 bin 843 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 240 liradan satıldı.

7 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 6.842,91 TL

Satış: 6.843,81 TL

Çeyrek Altın

Alış: 11.135 TL

Satış: 11.240 TL

Yarım Altın

Alış: 22.263 TL

Satış: 22.446 TL

Tam Altın

Alış: 44.383 TL

Satış: 44.720 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 6.206,90 TL

Satış: 6.488,09 TL