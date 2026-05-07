Gram Altın Yükseliyor! 7 Mayıs Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş sürdü. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve ABD ile İran arasında olası diplomatik temaslara ilişkin beklentiler, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında artış kaydedildi.
7 Mayıs 2026 itibarıyla güncel altın satış fiyatları belli oldu. Gram altın 6 bin 843 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 240 liradan satıldı.
7 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
Gram Altın
- Alış: 6.842,91 TL
- Satış: 6.843,81 TL
Çeyrek Altın
- Alış: 11.135 TL
- Satış: 11.240 TL
Yarım Altın
- Alış: 22.263 TL
- Satış: 22.446 TL
Tam Altın
- Alış: 44.383 TL
- Satış: 44.720 TL
22 Ayar Bilezik
- Alış: 6.206,90 TL
- Satış: 6.488,09 TL
|Altın Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Gram Altın
|6.842,91 TL
|6.843,81 TL
|Çeyrek Altın
|11.135 TL
|11.240 TL
|Yarım Altın
|22.263 TL
|22.446 TL
|Tam Altın
|44.383 TL
|44.720 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.206,90 TL
|6.488,09 TL