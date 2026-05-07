7 Mayıs 2026 Perşembe Gümüş Fiyatları Ne Kadar?

Küresel piyasalarda güvenli liman varlıklarına yönelik hareketlilik sürerken, gümüş fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yükseliş kaydetti. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle ons gümüş fiyatı gün içinde 79 dolar sınırına yaklaşırken, iç piyasada gram gümüş 112 TL seviyesinin üzerinde işlem gördü.
Piyasalarda oluşan hareketlilik, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini artırdı. Özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gümüş tarafında da benzer bir eğilim izlendi.
7 Mayıs 2026 Güncel Gümüş Fiyatları
|Gümüş Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Günlük Değişim
|Gram Gümüş
|112,87 TL
|112,97 TL
|%0,42
|Ons Gümüş
|77,52 $
|77,59 $
|%0,31
Gram Gümüşte Günlük Artış
Önceki işlem gününde 112,14 TL seviyesinde bulunan gram gümüş satış fiyatı, 7 Mayıs itibarıyla 112,97 TL’ye yükseldi. Böylece günlük bazda 0,83 TL’lik artış kaydedildi.
Ons gümüş tarafında ise satış fiyatı 77,26 dolardan 77,59 dolara çıktı. Küresel piyasalardaki hareketlilik, ons fiyatlarına doğrudan yansıdı.