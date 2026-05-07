Anasayfa/Ekonomi/7 Mayıs 2026 Perşembe Gümüş Fiyatları Ne Kadar?

7 Mayıs 2026 Perşembe Gümüş Fiyatları Ne Kadar?

7 Mayıs 2026 gümüş fiyatları yükselişe geçti. Gram gümüş 112,97 TL, ons gümüş ise 77,59 dolar seviyesine çıktı.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 08:16
Küresel piyasalarda güvenli liman varlıklarına yönelik hareketlilik sürerken, gümüş fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yükseliş kaydetti. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle ons gümüş fiyatı gün içinde 79 dolar sınırına yaklaşırken, iç piyasada gram gümüş 112 TL seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Piyasalarda oluşan hareketlilik, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini artırdı. Özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gümüş tarafında da benzer bir eğilim izlendi.

7 Mayıs 2026 Güncel Gümüş Fiyatları

Gümüş Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Günlük Değişim
Gram Gümüş 112,87 TL 112,97 TL %0,42
Ons Gümüş 77,52 $ 77,59 $ %0,31

Gram Gümüşte Günlük Artış

Önceki işlem gününde 112,14 TL seviyesinde bulunan gram gümüş satış fiyatı, 7 Mayıs itibarıyla 112,97 TL’ye yükseldi. Böylece günlük bazda 0,83 TL’lik artış kaydedildi.

Ons gümüş tarafında ise satış fiyatı 77,26 dolardan 77,59 dolara çıktı. Küresel piyasalardaki hareketlilik, ons fiyatlarına doğrudan yansıdı.

