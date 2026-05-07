Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: Benzine Zam, LPG’ye İndirim Geldi

7 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzine 53 kuruş zam gelirken LPG’ye 1,10 TL indirim yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Eklenme 07.05.2026 - 08:28
Güncellenme 07.05.2026 - 08:28
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin ardından akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat düzenlemesi uygulamaya alındı. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarına zam yapılırken, LPG fiyatlarında indirime gidildi. Motorin grubunda ise fiyatlar sabit kaldı.

Güncellenen tarifeler gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzinin Fiyatı Arttı, LPG Geriledi

Yeni düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatına 0,53 TL artış uygulandı. LPG’de ise litre başına 1,10 TL indirim gerçekleşti. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt piyasasında yaşanan fiyat değişimlerinde uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmaların etkili olduğu biliniyor.

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat
Benzin 64,47 TL
Motorin 71,75 TL
LPG 33,89 TL

Anadolu Yakası

Yakıt Türü Fiyat
Benzin 64,33 TL
Motorin 71,63 TL
LPG 33,29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat
Benzin 65,44 TL
Motorin 72,89 TL
LPG 33,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat
Benzin 65,44 TL
Motorin 72,89 TL
LPG 33,87 TL
