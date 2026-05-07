Akaryakıt Fiyatları Güncellendi: Benzine Zam, LPG’ye İndirim Geldi

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin ardından akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat düzenlemesi uygulamaya alındı. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarına zam yapılırken, LPG fiyatlarında indirime gidildi. Motorin grubunda ise fiyatlar sabit kaldı.
Güncellenen tarifeler gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzinin Fiyatı Arttı, LPG Geriledi
Yeni düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatına 0,53 TL artış uygulandı. LPG’de ise litre başına 1,10 TL indirim gerçekleşti. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Akaryakıt piyasasında yaşanan fiyat değişimlerinde uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmaların etkili olduğu biliniyor.
İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları
|Yakıt Türü
|Fiyat
|Benzin
|64,47 TL
|Motorin
|71,75 TL
|LPG
|33,89 TL
Anadolu Yakası
|Yakıt Türü
|Fiyat
|Benzin
|64,33 TL
|Motorin
|71,63 TL
|LPG
|33,29 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
|Yakıt Türü
|Fiyat
|Benzin
|65,44 TL
|Motorin
|72,89 TL
|LPG
|33,87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
|Yakıt Türü
|Fiyat
|Benzin
|65,44 TL
|Motorin
|72,89 TL
|LPG
|33,87 TL