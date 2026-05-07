Dolar ve Euro Yükseldi! 7 Mayıs 2026 Güncel Döviz Kurları

İç piyasalar ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik 7 Mayıs Perşembe günü de sürdü. Yatırımcılar, ithalat ve ihracat yapan şirketler ile bireysel tasarruf sahipleri dolar ve eurodaki son seviyeleri yakından takip ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL ve euro/TL kurunda yukarı yönlü görünüm dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre doların efektif kuru önceki güne göre sınırlı değişim gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1753 seviyesinde bulunurken, sterlin/dolar paritesi 1,3599 olarak kaydedildi. Dolar/yen paritesi ise 156,414 düzeyinde işlem gördü.

7 Mayıs Güncel Kurlar

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları (USD/TL) 43,8168 TL 43,8564 TL Euro (EUR/TL) 51,7208 TL 51,7208 TL

TCMB Efektif Dolar Kuru Açıklandı

TCMB verilerine göre doların dünkü efektif kuru alışta 45,1120 TL, satışta ise 45,2928 TL seviyesinde açıklandı. Bir önceki efektif kur ise alışta 45,1024 TL, satışta 45,2831 TL olarak duyurulmuştu.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Uluslararası döviz piyasalarında başlıca paritelerde şu seviyeler izlendi:

Küresel piyasalardaki fiyatlamalar, yurt içindeki döviz kurlarında da etkisini sürdürüyor.